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Слуцкий: удовлетворён качеством атакующих действий «Рубина», в этом плане всё стабильно

Слуцкий: удовлетворён качеством атакующих действий «Рубина», в этом плане всё стабильно
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги контрольных матчей на прошедших сборах, поделился мнением о числе легионеров в команде, а также рассказал, кто из вратарей поедет на заключительный сбор.

«Всеми матчами на сборе, если мы говорим об основе, я более чем удовлетворён. Качеством наших атакующих действий, мы много забиваем, имеем моменты. Даже в игре с „Динамо“ мы создали не меньшее количество моментов. Всё, что касается атаки, — стабильно. У нас в этом плане всё стабильно.

Что касается обороны, она всегда связана с состоянием, могут быть различные ситуации. Сегодня не было глобальных проблем оборонительных, но мы пропустили, и я не очень доволен этим.

Янович тренируется с нами ещё с прошлых сборов. Никита в команде больше года. Мы наблюдаем за его прогрессом и ростом. Он находится в одной из сборных вместе с Торопом и Одоевским. Я не знаю их распределение ролей, но они втроём находятся там. Если два его товарища получают какую-то практику на сборах, то Никита сегодня тоже показал, что он готов играть с командой, претендующей на выход в РПЛ, достаточно уверенно.

Что касается травмы Грицаенко, завтра пройдёт обследование в Москве. У него подозрение на повреждение боковой связки.

Если говорим о переборе легионеров, к большому сожалению, могут вмешаться обстоятельства, в которых нам не придётся делать выбор. Всякое может быть. Нет смысла думать о том, что от нас не зависит.

На заключительном сборе у нас будет три голкипера: Дюпин, Медведев и Янович", — сказал Слуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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