Полиция задержала одного из авторов расистских постов в адрес футболистов «Челси»

Полиция отчиталась о задержании одного из авторов оскорбительных комментариев в адрес футболистов «Челси».



Как сообщает Sky Sports, накануне, 8 февраля, стражи правопорядка отправились в Ретфорд (Ноттингемшир) и задержали 21-летнего мужчину, публиковавшего посты расистского содержания. Впоследствии его отпустили, однако расследование продолжается.



Напомним, с расизмом в соцсетях столкнулись защитники «Челси» Рис Джеймс и Антонио Рюдигер. Помимо них оскорбления получали Аксель Туанзебе, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль (все — «Манчестер Юнайтед»), полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Ромейн Сойерс и футболистка женской команды «МЮ» Лорен Джеймс.

Видеообзор победы «Челси» в матче с «Шеффилд Юнайтед»: