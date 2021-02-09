Полиция задержала одного из авторов расистских постов в адрес футболистов «Челси»
Полиция отчиталась о задержании одного из авторов оскорбительных комментариев в адрес футболистов «Челси».
Как сообщает Sky Sports, накануне, 8 февраля, стражи правопорядка отправились в Ретфорд (Ноттингемшир) и задержали 21-летнего мужчину, публиковавшего посты расистского содержания. Впоследствии его отпустили, однако расследование продолжается.
Напомним, с расизмом в соцсетях столкнулись защитники «Челси» Рис Джеймс и Антонио Рюдигер. Помимо них оскорбления получали Аксель Туанзебе, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль (все — «Манчестер Юнайтед»), полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Ромейн Сойерс и футболистка женской команды «МЮ» Лорен Джеймс.
Видеообзор победы «Челси» в матче с «Шеффилд Юнайтед»:
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