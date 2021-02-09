В «Челси» отреагировали на задержание автора расистских постов
Пресс-служба «Челси» в «Твиттере» отреагировала на задержание одного из авторов расистских сообщений в адрес футболистов команды.
«Мы приветствуем это задержание, которое показывает, что у оскорблений в социальных сетях есть последствия. Мы продолжаем тесно сотрудничать с полицией и поддерживаем их расследования на эту важную тему», — говорится в сообщении клуба.
Накануне, 8 февраля, стражи правопорядка отправились в Ретфорд (Ноттингемшир) и задержали 21-летнего мужчину, публиковавшего посты расистского содержания. Впоследствии его отпустили, однако расследование продолжается.
Напомним, с расизмом в соцсетях столкнулись защитники «Челси» Рис Джеймс и Антонио Рюдигер и другие футболисты.
Видеообзор победы «Челси» в матче с «Шеффилд Юнайтед»:
Полиция задержала одного из авторов расистских постов в адрес футболистов «Челси»
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