Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «МЮ» пройдёт на стадионе «Ювентуса»

Источник: матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «МЮ» пройдёт на стадионе «Ювентуса»
Футбол / Лига Европы 0
Аудио-версия:

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Реалом Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт не в Испании.

Власти страны не позволят английской команде находиться на своей территории из-за риска распространения нового штамма коронавируса, появившегося в Великобритании. По информации El Diario Vasco, встречу проведут в Турине на домашнем стадионе «Ювентуса». Отмечается, что ответный матч, скорее всего, тоже состоится на нейтральной арене.

Матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» должен пройти 18 февраля. Ответная встреча назначена на 25 февраля.

Ранее из-за антиковидных правил, действующих в разных странах, ряд еврокубковых матчей был перенесён в другие места. Так, встреча Лиги Европы «Мольде» — «Хоффенхайм» пройдёт в Испании, а в Лиге чемпионов матчи переносят в Будапешт и Варшаву.

УЕФА объявил о переносе матча Лиги чемпионов «Боруссия» М — «Манчестер Сити» в Будапешт
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021