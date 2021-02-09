Источник: матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «МЮ» пройдёт на стадионе «Ювентуса»

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Реалом Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт не в Испании.



Власти страны не позволят английской команде находиться на своей территории из-за риска распространения нового штамма коронавируса, появившегося в Великобритании. По информации El Diario Vasco, встречу проведут в Турине на домашнем стадионе «Ювентуса». Отмечается, что ответный матч, скорее всего, тоже состоится на нейтральной арене.



Матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» должен пройти 18 февраля. Ответная встреча назначена на 25 февраля.



Ранее из-за антиковидных правил, действующих в разных странах, ряд еврокубковых матчей был перенесён в другие места. Так, встреча Лиги Европы «Мольде» — «Хоффенхайм» пройдёт в Испании, а в Лиге чемпионов матчи переносят в Будапешт и Варшаву.

УЕФА объявил о переносе матча Лиги чемпионов «Боруссия» М — «Манчестер Сити» в Будапешт