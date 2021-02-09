«Томь» арендовала полузащитника фарм-клуба «Локомотива»

Состав «Томи» пополнил 19-летний полузащитник московской «Казанки» Дэнис Файзуллин. Об этом сообщает официальный сайт томского клуба. Новичок будет выступать за команду на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Дэнис провёл 14 матчей в Профессиональной футбольной лиге, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

Файзуллин родился в Уфе. В 14 лет переехал в Москву и стал заниматься в школе «Спартака», затем перешёл в «Локомотив». С 2018 года выступал в молодёжном первенстве, за «Казанку» в ПФЛ и Юношеской лиге УЕФА. В еврокубках U19 отыграл два матча с загребским «Динамо» и «Ювентусом», забив гол в ворота хорватской команды.



За юношеские сборные России различных возрастов отыграл 22 матча и забил 4 гола. На сборах в Турции провёл за «Томь» 4 матча и забил 4 гола.