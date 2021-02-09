Три футболиста «Барселоны» не сыграют с «Севильей» из-за травм

«Барселона» опубликовала список футболистов, которые вызваны на полуфинальный матч Кубка Испании с «Севильей».
Из-за травм встречу пропустят нападающий Мартин Брайтвайт, полузащитник Миралем Пьянич и защитник Сержиньо Дест. У датчанина проблемы с приводящими мышцами правой ноги, два других футболиста чувствуют дискомфорт. О сроках восстановления каталонцы сообщат дополнительно.
Фото можно посмотреть в "твиттере" «Барселоны».
Первый матч полуфинала Кубка Испании «Севилья» — «Барселона» состоится завтра, 10 февраля. Начало — в 23:00 мск. Ответная встреча состоится на стадионе каталонцев 3 марта. Начало — в 23:00 мск.
Начиная с 1/16 финала турнира «Барселоне» удалось пройти «Корнелью», «Райо Вальекано» и «Гранаду». «Севилья» одержала победу над «Леганесом», «Валенсией» и «Альмерией».
- 9 февраля 2021
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