Три футболиста «Барселоны» не сыграют с «Севильей» из-за травм

«Барселона» опубликовала список футболистов, которые вызваны на полуфинальный матч Кубка Испании с «Севильей».

Из-за травм встречу пропустят нападающий Мартин Брайтвайт, полузащитник Миралем Пьянич и защитник Сержиньо Дест. У датчанина проблемы с приводящими мышцами правой ноги, два других футболиста чувствуют дискомфорт. О сроках восстановления каталонцы сообщат дополнительно.

Фото можно посмотреть в "твиттере" «Барселоны».

Первый матч полуфинала Кубка Испании «Севилья» — «Барселона» состоится завтра, 10 февраля. Начало — в 23:00 мск. Ответная встреча состоится на стадионе каталонцев 3 марта. Начало — в 23:00 мск.

Начиная с 1/16 финала турнира «Барселоне» удалось пройти «Корнелью», «Райо Вальекано» и «Гранаду». «Севилья» одержала победу над «Леганесом», «Валенсией» и «Альмерией».