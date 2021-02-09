«Барселона» готова предоставить свой стадион для вакцинации от коронавируса
В ближайшие месяцы стадион «Барселоны» может стать центром массовой вакцинации от коронавируса, сообщает Catalunya Radio.
По информации источника, для вакцинации департаменту здравоохранения страны требуется найти доступное место с нужной инфраструктурой. «Камп Ноу» и его окрестности соответствуют всем требованиям. Уже проведены неофициальные консультации с «Барсой» по поводу этой инициативы, клуб хорошо воспринял это предложение, но всё зависит от нового президента.
Напомним, в выборах в президенты блауграны участвуют Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Отмечается, что выбор стадиона «Камп Ноу» связан не только с нехваткой места, но и с использованием символической ценности арены, чтобы убедить население в необходимости вакцины.
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