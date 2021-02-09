Куман рассказал, чем он гордится за время работы в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос, чем он гордится за время работы в каталонском клубе.

«Можно сказать, что в этом сезоне происходит много разного, и многому можно научиться из нынешнего сезона в качестве тренера, хоть я и не молод.

Мы изменили ситуацию в команде и в клубе, прошли хороший путь. Даём возможность молодым игрокам и создаём команду на будущее, не забывая выигрывать матчи. После встречи с «Гранадой» многие каталонцы говорили мне, что праздновали забитые голы, хотя не делали этого долгое время. Самое главное, что каталонцы дружны с командой", — цитирует Кумана Mundo Deportivo.

57-летний специалист возглавил каталонцев в августе 2020 года. «Барселона» по итогам 21-го тура Примеры набрала 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице.