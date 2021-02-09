Салиба: Артета сделал выводы обо мне на основании двух с половиной матчей

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Ниццу», пожаловался на главного тренера «канониров» Микеля Артету.



«Артета сделал выводы обо мне на основании двух с половиной матчей. Я бы хотел, чтобы он дал мне больше игрового времени, но он сказал, что я не готов. Я ждал, что Артета даст мне шанс, но таков футбол», — цитирует Салиба Goal.com со ссылкой на RMC Sport.



«Арсенал» купил Салиба у «Сент-Этьена» летом 2019 года за € 30 млн. Следующий год защитник провёл во французском клубе на правах аренды. Вернувшись в стан «канониров», игрок не сумел закрепиться в составе и, не проведя ни матча в английской Премьер-лиге, в январе этого года перебрался в аренду в «Ниццу».



В нынешнем сезоне защитник провёл 7 матчей во французской Лиге 1 и получил 1 жёлтую карточку.

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