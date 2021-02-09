Стал известен срок контракта голкипера Обухова с «Ротором»

Контракт вратаря Игоря Обухова, недавно перешедшего в «Ротор», рассчитан на полтора года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Обухов присоединился к волгоградскому клубу в конце января. Ранее он выступал за хабаровский СКА.

Игорь Обухов начинал заниматься футболом в «Московской заставе» и «Смене». Перед стартом сезона-2012/2013 был заявлен за «Зенит». Через год дебютировал в молодёжном составе сине-бело-голубых и провёл два матча в Юношеской лиге УЕФА. В дальнейшем выступал преимущественно за «Зенит-2», с которым вышел в ФНЛ. Последние полтора года выступал в футбольном клубе «СКА-Хабаровск». Защищал цвета сборной России U17 и молодёжной сборной.

Накануне «Ротор» покинул армянский защитник Армен Манучарян.