Бывший игрок «Ливерпуля» посоветовал клубу купить Гарри Кейна

Бывший футболист «Ливерпуля» Стэн Коллимор поделился мнением о потенциальном усилении команды в летнее трансферное окно.



«Владельцам «Ливерпуля» нужно потратиться, чтобы конкурировать с «Манчестер Сити». Если «горожане» летом купят Эрлинга Холанда, то красные должны заполучить нового Левандовского или даже сделать предложение по Гарри Кейну. Но «Ливерпуль» не может позволить себе просто сказать: «У нас отличный состав, есть молодёжь, и мы можем продолжать бороться за трофеи с этим набором игроков». Вокруг слишком много клубов с деньгами», — цитирует Коллимора Mirror.



Кейн является воспитанником «Тоттенхэма» и защищает цвета клуба с 2011 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 13 голов (3 — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.

Видео гола Кейна в ворота «Вест Бромвича»: