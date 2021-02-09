«Ювентус» — «Интер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 9 февраля, состоится матч «Ювентус» — «Интер». Ответная встреча полуфинала Кубка Италии пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Первый полуфинальный матч между «Интером» и «Ювентусом» состоялся неделю назад, 2 февраля, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Победу одержали «бьянконери» — 2:1. На гол нападающего «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса они ответили дублем форварда Криштиану Роналду.



Судьбу второй путёвки в финал Кубка Италии решат «Наполи» и «Аталанта». В своём первом матче они сыграли вничью со счётом 0:0, а завтра, 10 февраля, проведут ответную встречу.



«Ювентус» на пути к полуфиналу Кубка Италии победил «Дженоа» (3:2 ДВ) и СПАЛ (4:0). «Интер» прошёл «Фиорентину» (2:1 ДВ) и «Милан» (2:1).

Пирло: «Ювентус» обязан обыграть «Интер» и выйти в финал Кубка Италии