Черчесов и Газизов присутствуют на матче «Уфа» — «Торпедо»
В товарищеском матче «Уфа» встречается с московским «Торпедо». Встреча в эти минуты проходит в Белеке (Турция). К 11-й минуте счёт не открыт — 0:0.
На матче присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов и бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Напомним, в настоящее время Черчесов вместе со своим штабом следит за российскими клубами и футболистами на сборах в Турции.
Фото можно посмотреть на странице «Уфы» в «Инстаграме».
После 19 туров «Уфа», набрав 13 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в зоне вылета. Московское «Торпедо» в 26 встречах набрало 53 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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