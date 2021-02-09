Черчесов и Газизов присутствуют на матче «Уфа» — «Торпедо»

В товарищеском матче «Уфа» встречается с московским «Торпедо». Встреча в эти минуты проходит в Белеке (Турция). К 11-й минуте счёт не открыт — 0:0.



На матче присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов и бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Напомним, в настоящее время Черчесов вместе со своим штабом следит за российскими клубами и футболистами на сборах в Турции.

Фото можно посмотреть на странице «Уфы» в «Инстаграме».

После 19 туров «Уфа», набрав 13 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в зоне вылета. Московское «Торпедо» в 26 встречах набрало 53 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).