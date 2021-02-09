Малком получил травму в матче со сборной Иордании

Нападающий «Зенита» Малком получил повреждение в товарищеском матче со сборной Иордании и был заменён на 52-й минуте встречи. Вместо него на поле появился Михаил Погорелов.
Информации о степени серьёзности травмы игрока пока нет. Комментаторы трансляции матча сообщили, что 23-летний бразилец повредил колено.
Встреча «Зенита» и сборной Иордании проходила на стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае (ОАЭ) и завершилась победой российской команды со счётом 1:0. Единственный гол на 56-й минуте забил Артём Дзюба.
12 февраля «Зенит» проведёт ещё два товарищеских матча. Соперниками подопечных Сергея Семака станут сборная Узбекистана и «Пюник» (Армения).
На момент зимней паузы «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко в 19 матчах.
- 9 февраля 2021
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