Семак прокомментировал победу «Зенита» над сборной Иордании и очередную травму Малкома

В товарищеском матче «Зенит» встретился со сборной Иордании. Игра проходила на стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае (ОАЭ) и завершилась победой российской команды со счётом 1:0. Единственный гол на 56-й минуте забил Артём Дзюба. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак прокомментировал результат матча и очередную травму нападающего Малкома.

«У нас игроков в центре поля достаточное количество, а фланговых футболистов и нападающих выбор ограничен. Нужно понимать, кто как играет, в каких связках.

Потихонечку набираем. Было тяжеловато на фоне тренировок, но это нормально, учитывая работу, которую мы проводили перед игрой. Вендел добавляет нам креатива и надёжности при контроле мяча.

Повреждение Малкома? Посмотрим. Завтра будет обследование, насколько травма серьёзна. Жаль, такой момент опять из ничего», — сказал Семак в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».