ЦСКА объявил об отмене товарищеских матчей, запланированных на 10 и 11 февраля

ЦСКА на официальном сайте объявил об отмене товарищеских матчей с испанскими клубами, которые должны были состояться 10 и 11 февраля.
Вместо этого завтра, 10 февраля, «армейцы» сыграют двусторонку в формате 2 тайма по 45 минут. Начало встречи — в 13:00 мск.
Напомним, на первом сборе ЦСКА разгромил сборную испанских свободных агентов (7:0), дважды обыграл «Мурсию» (5:0 и 3:1), а также разгромил «Ла-Унион» (6:2).
ЦСКА, набрав в 19 турах 37 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (41). Ближайшего преследователя в лице «Спартака» «армейцы» опережают на 2 очка. В первом матче после зимнего перерыва подопечные Виктора Гончаренко сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 27 февраля на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
- 9 февраля 2021
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