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Матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «МЮ» перенесли на стадион «Ювентуса»

Матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «МЮ» перенесли на стадион «Ювентуса»
Футбол / Лига чемпионов 0

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Реалом Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт не в Испании. Местом встречи команд станет домашний стадион «Ювентуса» в Турине, информирует официальный сайт «красных дьяволов».

Правительство Великобритании не позволило английской команде находиться на своей территории из-за риска распространения нового штамма коронавирусной инфекции.

Матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» запланирован на 18 февраля. Ответная встреча назначена на 25 февраля.

Ранее из-за антиковидных ограничений, действующих в разных странах, ряд еврокубковых матчей был перенесён в другие места. Так, встреча Лиги Европы «Мольде» — «Хоффенхайм» пройдёт в Испании, а в Лиге чемпионов матчи переносят в Будапешт и Варшаву.

УЕФА объявил о переносе матча Лиги чемпионов «Боруссия» М — «Манчестер Сити» в Будапешт
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