FFF расследует действия игрока «Арсенала», снявшего мастурбирующего партнёра по сборной
Федерация футбола Франции (FFF) начала расследование в отношении защитника «Арсенала» Вильяма Салиба, выступающего на правах аренды за «Ниццу», сообщает RMC.
Напомним, Салиба стал фигурантом нового скандала с интим-видео. Ранее появилась видеозапись, на которой футболист снимает партнёра по юношеской сборной Франции Коло Муани, занимающегося самоудовлетворением. Салиба записывал видео на фронтальную камеру смартфона, поэтому своё лицо в кадре также запечатлел.
По информации источника, руководство FFF считает, что это видео наносит вред имиджу организации и футбола в целом.
Салиба пополнил состав «Арсенала» в 2019 году. В нынешнем сезоне француз не сумел закрепиться в стане «канониров» и в январе 2021 года был отдан в аренду «Ницце».
Игрок «Арсенала» записал на видео мастурбирующего партнёра по сборной
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