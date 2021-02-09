FFF расследует действия игрока «Арсенала», снявшего мастурбирующего партнёра по сборной

Федерация футбола Франции (FFF) начала расследование в отношении защитника «Арсенала» Вильяма Салиба, выступающего на правах аренды за «Ниццу», сообщает RMC.



Напомним, Салиба стал фигурантом нового скандала с интим-видео. Ранее появилась видеозапись, на которой футболист снимает партнёра по юношеской сборной Франции Коло Муани, занимающегося самоудовлетворением. Салиба записывал видео на фронтальную камеру смартфона, поэтому своё лицо в кадре также запечатлел.



По информации источника, руководство FFF считает, что это видео наносит вред имиджу организации и футбола в целом.



Салиба пополнил состав «Арсенала» в 2019 году. В нынешнем сезоне француз не сумел закрепиться в стане «канониров» и в январе 2021 года был отдан в аренду «Ницце».

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