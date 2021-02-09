Ракитич: не буду праздновать гол в ворота «Барселоны»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич перед полуфинальным матчем Кубка Испании с «Барселоной» признался, что не будет праздновать гол в ворота каталонцев, если сумеет его забить.
«Я не буду праздновать гол, если забью. Я пережил в Барселоне много прекрасных моментов, там родилась моя дочь, у меня в городе много друзей, меня любят местные фанаты, и это взаимно. Болельщики «Барселоны» даже дали мне награду за моё поведение по отношению к ним», — цитирует Ракитича AS.
Напомним, Ракитич выступал за «Барселону» в период с 2014 по 2020 год. В составе сине-гранатовых Иван по четыре раза выигрывал испанскую Примеру и Кубок Испании, два раза поднимал над головой Суперкубок страны, а также по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира.
- 9 февраля 2021
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