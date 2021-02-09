Сазонов рассказал о разговоре с Семаком
Футболист «Зенита» Саба Сазонов после товарищеского матча со сборной Иордании (1:0) рассказал о разговоре с главным тренером санкт-петербургской команды Сергеем Семаком.
«Мы поговорили с Сергеем Богдановичем и обсудили пару моментов, потому что мне было не всё понятно — всё-таки новая позиция. Он подсказал — сразу после того матча у нас было тактическое занятие, мы чуть больше разобрали позицию опорного полузащитника, на которой я играл. Сейчас всё больше и больше к ней привыкаю. Приятно играть, потому что, если сравнивать с позицией центрального защитника, здесь можно больше подключаться к атакам и часто игра идет через тебя», — приводит слова Сазонова пресс-служба санкт-петербургского «Зенита».
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