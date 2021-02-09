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«Челси» отказался от подписания Алабы. Главный претендент на игрока — «Реал»

Защитник «Баварии» Давид Алаба по-прежнему намерен покинуть Мюнхен по истечении контракта с клубом ближайшим летом. На подписание 28-летнего австрийца претендовали лондонский «Челси» и мадридский «Реал», но «аристократы» решили отказаться от Алабы из-за завышенных финансовых требований игрока, сообщает ESPN.

Ранее Алаба запросил у «Челси» годовой оклад в размере € 22 млн. Лондонский клуб отказался платить австрийскому защитнику такую зарплату во время финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Таким образом, главным претендентом на подписание Алабы считается мадридский «Реал», готовый подписать Давида на правах свободного агента и платить ему требуемую зарплату.

Ранее главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик признался, что хотел бы сохранить австрийского защитника в составе.