«Локомотив» разгромил «Краснодар-2» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Локомотив» встречался с «Краснодаром-2». Встреча прошла на стадионе футбольного центра Марбельи (Испания) и завершилась победой «железнодорожников» со счётом 4:1.
На 32-й минуте встречи счёт открыл защитник «Краснодара-2» Виталий Стежко. Через 10 минут защитник «Локомотива» Артур Чёрный сравнял счёт. Во втором тайме, на 76-й минуте, нападающий Антонио Эдер вывел «железнодорожников» вперёд. Через 2 минуты форвард «Локомотива» Михаил Агеев упрочил преимущество московской команды. На 88-й минуте полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов, успешно реализовав пенальти, установил итоговый счёт встречи.
«Локомотив» в 19 турах набрал 28 очков и занимает восьмое место в таблице РПЛ. От зоны еврокубков команду Марко Николича отделяют 5 очков.
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