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«Локомотив» разгромил «Краснодар-2» в товарищеском матче

«Локомотив» разгромил «Краснодар-2» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче «Локомотив» встречался с «Краснодаром-2». Встреча прошла на стадионе футбольного центра Марбельи (Испания) и завершилась победой «железнодорожников» со счётом 4:1.

На 32-й минуте встречи счёт открыл защитник «Краснодара-2» Виталий Стежко. Через 10 минут защитник «Локомотива» Артур Чёрный сравнял счёт. Во втором тайме, на 76-й минуте, нападающий Антонио Эдер вывел «железнодорожников» вперёд. Через 2 минуты форвард «Локомотива» Михаил Агеев упрочил преимущество московской команды. На 88-й минуте полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов, успешно реализовав пенальти, установил итоговый счёт встречи.

«Локомотив» в 19 турах набрал 28 очков и занимает восьмое место в таблице РПЛ. От зоны еврокубков команду Марко Николича отделяют 5 очков.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
09 февраля 2021, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
4 : 1
Краснодар-2
Краснодар, Россия
0:1 Стежко – 32'   1:1 Чёрный – 42'   2:1 Эдер – 76'   3:1 Агеев – 78'   4:1 Иосифов – 88' (пен)
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