Массимо Каррера стал тренером «Бари» из Серии С
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера возглавил итальянский клуб «Бари», выступающий в Серии С, информирует официальная пресс-служба «петушков» в «Инстаграме».
Каррера подписал с «Бари» контракт на полгода с опцией автоматической пролонгации на один сезон в случае выхода команды в Серию «Б». Финансовые детали сотрудничества сторон не разглашаются.
Завтра красно-белые проведут первую тренировку под руководством нового наставника.
Напомним, Каррера возглавлял московский «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. В 2017 году под руководством итальянского специалиста красно-белые завоевали чемпионство РПЛ. Последним местом работы Массимо был греческий АЕК, тренерский мостик которого Каррера покинул в декабре прошлого года.
Рекомендуем вам
- 9 февраля 2021
-
21:54
-
21:39
-
21:25
-
21:24
-
21:07
-
20:32
-
20:29
-
20:22
-
20:19
-
20:01
-
19:56
-
19:45
-
19:40
-
19:39
-
19:34
-
19:11
-
18:57
-
18:33
-
18:28
-
18:24
-
18:04
-
18:03
-
17:47
-
17:36
-
17:26
-
17:18
-
17:12
-
16:46
-
16:39
-
16:30
-
16:22
-
16:17
-
16:12
-
16:04
-
15:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам