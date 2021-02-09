Массимо Каррера стал тренером «Бари» из Серии С

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера возглавил итальянский клуб «Бари», выступающий в Серии С, информирует официальная пресс-служба «петушков» в «Инстаграме».

Каррера подписал с «Бари» контракт на полгода с опцией автоматической пролонгации на один сезон в случае выхода команды в Серию «Б». Финансовые детали сотрудничества сторон не разглашаются.

Завтра красно-белые проведут первую тренировку под руководством нового наставника.

Напомним, Каррера возглавлял московский «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. В 2017 году под руководством итальянского специалиста красно-белые завоевали чемпионство РПЛ. Последним местом работы Массимо был греческий АЕК, тренерский мостик которого Каррера покинул в декабре прошлого года.