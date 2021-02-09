Матч Лиги Европы «Бенфика» — «Арсенал» перенесён на стадион «Олимпико» в Риме

Матчи 1/32 финала Лиги Европы с участием «Бенфики» и «Арсенала» состоятся на нейтральных полях, сообщает официальный сайт «канониров».
Первая игра, номинально домашняя для «Бенфики», пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Второй матч, в котором хозяином будет «Арсенал», состоится на домашнем стадионе греческого «Олимпиакоса» — «Георгиос Караискакис» в Афинах
Первый матч «Бенфика» — «Арсенал» запланирован на 18 февраля. Ответная встреча состоится 25 февраля.
Ранее из-за антиковидных ограничений, действующих в разных странах, ряд еврокубковых матчей был перенесён в другие места. Так, встречи Лиги Европы «Мольде» — «Хоффенхайм» и «Реал Сосьедад» — «МЮ» пройдут в Испании и Италии соответственно, а в Лиге чемпионов матчи переносят в Будапешт и Варшаву.
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