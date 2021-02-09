Миранчук и Коваленко — в заявке «Аталанты» на полуфинал Кубка Италии с «Наполи»

«Аталанта» опубликовала заявку на ответный полуфинальный матч Кубка Италии с «Наполи». В список из 22 футболистов попали российский полузащитник Алексей Миранчук и украинский хавбек Виктор Коваленко.
Заявка «Аталанты»: Росси, Спортьелло, Голлини, Толои, Мэле, Госенс, Кальдара, Джимсити, Паломино, Руггери, Гисальди, Фройлер, де Рон, Малиновский, Пессина, Коваленко, Миранчук, Пашалич, Муриэль, Ламмерс, Иличич, Сапата.
Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник принял участие в 16 матчах итальянской Серии А и забил 4 гола. Коваленко пополнил стан «бергамасков» этой зимой, перейдя из донецкого «Шахтёра», и пока не провёл ни одного матча в составе новой команды.
В первом полуфинальном матче этих команд была зафиксирована нулевая ничья.
- 9 февраля 2021
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