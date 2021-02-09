Роналду — в стартовом составе «Ювентуса» на матч полуфинала Кубка Италии с «Интером»
Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Интера» на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ювентус»: Буффон, Сандро, Демирал, де Лигт, Данило, Бернардески, Рабьо, Бентанкур, Куадрадо, Роналду, Кулушевски.
«Интер»: Ханданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Дармиан, Барелла, Брозович, Хакими, Эриксен, Мартинес, Лукаку.
Первый полуфинальный матч между «Интером» и «Ювентусом» состоялся неделю назад, 2 февраля, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Победу одержали «бьянконери» — 2:1. На гол нападающего «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса дублем ответил форвард Криштиану Роналду.
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