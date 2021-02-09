Бояринцев — о работе на телевидении: вижу себя поближе к полю, хочу быть в гуще событий

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился впечатлениями от работы на телевидении и рассказал о конкуренции среди тренеров.
«Для меня анализировать футбол на телевидении — это что-то новенькое. Пообщаться с ребятами, которые отлично разбираются в игре, следят за другими чемпионатами, — это тоже опыт. Но я себя вижу всё-таки поближе к полю, хочу быть в гуще событий.
Варианты тренерской работы были, но сейчас даже во второй лиге на одно место тренера очередь чуть ли не из десяти человек. Конкуренция очень высокая. Я помню времена, когда в лигах было по 22 команды, а сейчас — 13-14. Тренеров много, а клубов становится всё меньше и меньше.
Нужно набраться опыта в ПФЛ или ФНЛ, чтобы думать о чём-то большем. Для меня это более реальный вариант — нужно всё-таки побольше поработать внизу, а там посмотрим, смогу ли я принять клуб РПЛ. Пока мне туда рановато, нужен опыт. Больше всего хочется работать именно на профессиональном уровне. Я бы уже мог работать с детьми или юношами, но хочется расти дальше», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
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