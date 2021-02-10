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«Реал» обыграл «Хетафе» в домашнем матче Примеры

«Реал» обыграл «Хетафе» в домашнем матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 1-го тура чемпионата Испании «Реал» принимал «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 60-й минуте встречи счёт открыл нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема. Результативную передачу отдал форвард «сливочных» Винисиус Жуниор. Через 6 минут защитник Ферлан Менди упрочил преимущество хозяев в счёте, забив гол после передачи защитника мадридцев Марсело.

Мадридский «Реал» набрал 46 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Хетафе» (24) — на 13-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (51). В тройку лидеров турнира также входит «Барселона» (43). Действующим чемпионом страны является «Реал».

Испания - Примера. 1-й тур
09 февраля 2021, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Бензема – 60'   2:0 Менди – 66'
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