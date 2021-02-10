Семак рассказал о взаимоотношениях с Дзюбой и последствиях скандального видео игрока

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о взаимоотношениях с нападающим своей команды Артёмом Дзюбой. Также он прокомментировал ситуацию со скандальным интим-видео российского форварда.

«По поводу видео – это личный вопрос, который останется там, где он должен оставаться. Как тренер я всегда поддерживаю игроков. Все мы ошибаемся, и всегда важно извлекать уроки из каждого события. В тот момент вокруг Артёма скопилось достаточно внимания, важно было освободить его от дополнительной ответственности и давления, поэтому он не выходил с капитанской повязкой.

Пошёл ли ему на пользу невызов в сборную? Думаю, да. У него появилась возможность перевести дух, отдохнуть физически и морально, его график был очень сложным.

Никаких проблем с Артёмом у меня не было и нет. Вопросы возникают ко всем – и они так же естественны, как и любые вопросы в семье. У меня ни с кем нет недопонимания и тем более конфликтов. Мы работаем в одной лодке и добиваемся одной цели», — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.