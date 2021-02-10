Семак: я не веган, могу позволить себе рыбу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об особенностях своего питания, а также поделился предпочтениями по поводу занятий спортом вне футбола.

«Я не веган, сейчас не ем мясо, но могу позволить рыбу. В принципе, никаких ограничений нет, просто стараюсь питаться правильно и тем, что считаю полезным. Главное, чтобы во всём преобладал здравый смысл. Если это не мешает работе, то почему бы и нет? Каждый выбирает свой путь сам.

При этом никогда не был качком. Тренажёрный зал – не моё. Мне больше нравятся велосипед и прогулки, иногда пробежки», — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

На момент зимней паузы в сезоне-2020/2021 «Зенит» под руководством Семака занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 19 матчах.