Семак: я не веган, могу позволить себе рыбу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об особенностях своего питания, а также поделился предпочтениями по поводу занятий спортом вне футбола.
«Я не веган, сейчас не ем мясо, но могу позволить рыбу. В принципе, никаких ограничений нет, просто стараюсь питаться правильно и тем, что считаю полезным. Главное, чтобы во всём преобладал здравый смысл. Если это не мешает работе, то почему бы и нет? Каждый выбирает свой путь сам.
При этом никогда не был качком. Тренажёрный зал – не моё. Мне больше нравятся велосипед и прогулки, иногда пробежки», — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
На момент зимней паузы в сезоне-2020/2021 «Зенит» под руководством Семака занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 19 матчах.
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