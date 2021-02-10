«Манчестер Юнайтед» в овертайме обыграл «Вест Хэм» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Вест Хэм». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «ОлдТраффорд» и завершилась победой «Красных дьяволов» в овертайме со счётом 1:0.

В основное время команды не определили победителя. Победу «Манчестер Юнайтед» в овертайме принёс гол Скотта Мактоминая. Результативной передачей отметился Маркус Рашфорд.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, а «Вест Хэм» завершил участие в турнире. Напомним, на предыдущем стадии «Красные Дьяволы» обыграли обыграли «Ливерпуль» со счётом 3:2. «Вест Хэм» в свою очередь одержал победу над «Донкастер Роверс», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.