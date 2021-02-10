Антонио Конте отреагировал на оскорбления президента «Ювентуса» после матча Кубка Италии

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал конфликт с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли после ответного полуфинального матча Кубка Италии.

«Ювентус должен говорить правду. Думаю, четвёртый судья слышал и видел, что происходило на протяжении всего матча. На мой взгляд, они должны быть более вежливыми. Им нужно больше спортивного мастерства и уважения к тем, кто работает», — приводит слова Конте Football Italia со ссылкой на Rai 1.

Ответный полуфинальный матч завершился со счётом 0:0. Первый полуфинальный матч между «Интером» и «Ювентусом» состоялся неделю назад, 2 февраля, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Победу одержали «бьянконери» — 2:1. На гол аргентинского нападающего «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса дублем ответил португальский форвард Криштиану Роналду.

Таким образом, туринский «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии. В финальном матче подопечные Андреа Пирло сыграют с победителем пары «Наполи» — «Аталанта». Первая встреча неаполитанцев с командой из Бергамо завершилась ничьей — 0:0. Ответный матч пройдёт сегодня, 10 февраля.