«Манчестер Юнайтед» повторил клубный рекорд в Кубке Англии 109-летней давности
Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Вест Хэм». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «ОлдТраффорд» и завершилась победой «Красных дьяволов» в овертайме со счётом 1:0.
Как сообщается в «твиттере» OptaJoe, «Манчестер Юнайтед» одержал девятую домашнюю победу подряд в Кубке Англии. Это самая длинная серия домашних побед в турнира. Предыдущая была в период 1908 по 1912 год.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, а «Вест Хэм» завершил участие в турнире. Напомним, на предыдущем стадии «Красные Дьяволы» обыграли обыграли «Ливерпуль» со счётом 3:2. «Вест Хэм» в свою очередь одержал победу над «Донкастер Роверс», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.
«Манчестер Юнайтед» в овертайме обыграл «Вест Хэм» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
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