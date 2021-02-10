Агент Тайсона из «Шахтёра» прокомментировал информацию об интересе к игроку из России

Диего Дарнеллес, агент 33-летнего бразильского полузащитника донецкого «Шахтёра» Тайсона, отреагировал на информацию об интересе российских клубов к своему клиенту.
«Нет, никаких предложений из России не поступало. Речь не только об официальных запросах, но и о предварительных контактах, так что эта информация не соответствует действительности.
Есть ли вероятность, что Тайсон окажется в России летом? Вы знаете, Тайсон отыграл вне Бразилии уже 11 сезонов и очень хочет вернуться на родину», — цитирует агента «Евро-футбол.Ру».
Напомним, что ранее авторитетное бразильское издание Globo Esporte сообщило, что вингер отказался от переезда в Россию. При этом название клуба или клубов, которые пытались подписать бразильца, не раскрывались.
В нынешнем сезоне он провёл за «Шахтёр» 15 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает бразильца в € 7 млн.
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