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Агент Тайсона из «Шахтёра» прокомментировал информацию об интересе к игроку из России

Агент Тайсона из «Шахтёра» прокомментировал информацию об интересе к игроку из России
Футбол / РПЛ 0
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Диего Дарнеллес, агент 33-летнего бразильского полузащитника донецкого «Шахтёра» Тайсона, отреагировал на информацию об интересе российских клубов к своему клиенту.

«Нет, никаких предложений из России не поступало. Речь не только об официальных запросах, но и о предварительных контактах, так что эта информация не соответствует действительности.

Есть ли вероятность, что Тайсон окажется в России летом? Вы знаете, Тайсон отыграл вне Бразилии уже 11 сезонов и очень хочет вернуться на родину», — цитирует агента «Евро-футбол.Ру».

Напомним, что ранее авторитетное бразильское издание Globo Esporte сообщило, что вингер отказался от переезда в Россию. При этом название клуба или клубов, которые пытались подписать бразильца, не раскрывались.

В нынешнем сезоне он провёл за «Шахтёр» 15 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает бразильца в € 7 млн.

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