Скандальная игра «Ювентус» — «Интер» в Кубке Италии и новый клуб Карреры. Главное к утру

Эмоциональный поединок в полуфинале Кубка Италии, экс-тренер «Спартака» устроился в новый клуб и состав сборной России на эстафету на ЧМ по биатлону – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии, обыграв по сумме двух встреч «Интер» (2:1, 0:0).
Ответная игра была омрачена сразу несколькими скандальными эпизодами – Конте пожаловался на оскорбления от президента «Юве», а позже выяснилось, что сам главный тренер «Интера» во время матча показал ему средний палец.
2. Массимо Каррера стал тренером «Бари» из Серии С.
3. Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону.
4. «Спартак» подал иск против «Тамбова» на 2,6 млн рублей.
5. 21-летний форвард Тринкан купил спорт-кар за € 250 тыс. после первого гола за «Барселону».
6. 3 голевые передачи Сергачёва и 32 сейва Василевского помогли «Тампе» разгромить «Нэшвилл».
7. Касаткина и Самсонова вылетели из Australian Open, Потапова вышла в третий круг, а Карацев разгромил Герасимова.
8. «Манчестер Юнайтед» в овертайме обыграл «Вест Хэм» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии.
9. «Реал» обыграл «Хетафе» в домашнем матче Примеры.
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