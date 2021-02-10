Пирло: сравнения с Аллегри? Для начала мне нужно выиграть то же, что и он

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал выход команды в финал Кубка Италии по итогам ответного полуфинального матча с «Интером» (0:0).
«Я надеялся попасть в финал Кубка Италии. Это входило в мой план вместе с выигрышем Суперкубка и выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Когда я был футболистом, было проще — всё заканчивалось с финальным свистком. Тренеру же сразу нужно думать о следующем матче и мыслить за 30 человек. Мы ещё ничего не выиграли. Сейчас будет отдых, а потом начнём готовиться к субботнему матчу. Что касается обороны, я всегда говорил, что мне повезло иметь в распоряжении четырёх очень хороших центральных защитников. Они адаптируются к нашей оборонительной игре и прогрессируют. У «Интера» практически не было ударов в створ, а у нас были моменты. Мы очень довольны.
Я надеюсь, что Мората и Дибала будут доступны одновременно с Роналду, потому что с самого начала сезона такого ещё не было. Альваро болел, Пауло продолжает испытывать проблемы с коленом. Когда все трое будут в нашем распоряжении, мы надеемся найти решение, потому что это повысит наше качество в атаке.
Сравнения с Аллегри? Приятно это слышать, но для начала мне нужно выиграть то же, что и он», — цитирует Пирло Football Italia со ссылкой на Rai1.
Видеообзор матча «Ювентус» — «Интер»:
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