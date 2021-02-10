Агент: ЦСКА интересовался Мевлей. Но нам объяснили — такой переход из «Зенита» невозможен

Футбольный агент Андрей Степанов рассказал о несостоявшемся переходе защитника Михи Мевли из «Зенита» в ЦСКА.



«Раньше клиентов в ЦСКА не было, но у меня хорошее дружеское общение со спортивным директором клуба Андреем Мовсесьяном. Мы иногда обсуждаем, например, скандинавский рынок. Делимся полезной информацией по игрокам.



Несколько лет назад ЦСКА интересовался нашим клиентом Михой Мевлей. Он тогда играл за «Зенит». Были попытки навести мосты для возможного перехода, но нам объяснили, что переход из «Зенита» в ЦСКА невозможен. Не только по спортивным причинам. Так что эта тема отпала», — цитирует Степанова «Матч ТВ».



В нынешнем сезоне Миха Мевля выступает за «Сочи». В Российской Премьер-Лиге защитник провёл 19 матчей и забил три мяча.

Боярский: не считаю переход из «Зенита» в ЦСКА предательством