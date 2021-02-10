Все ассоциации УЕФА согласны с новым форматом Лиги чемпионов

Все 55 ассоциаций УЕФА согласились с новым форматом проведения розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает Sky Sports. Но окончательное решение об изменении формата Лиги чемпионов может быть принято не раньше апреля.



Согласно новому формату, команды не будут распределять на группы, а турнир пройдёт по швейцарской системе. Клубы сыграют как минимум 10 матчей с разными соперниками (по 5 дома и на выезде). Не исключено, что число участников основного раунда вырастет с 32 до 36. В 1/8 финала напрямую выйдут лучшие восемь команд основного раунда, еще восемь мест разыграют клубы, занявшие места с 9-го по 24-е.

Швейцарская система предполагает, что турнир проходит без выбывания, в каждом туре, начиная со второго, пары соперников отбираются так, чтобы встречались между собой участники, набравшие равное количество очков. За этот счёт из турнира исключаются встречи между заведомо несопоставимыми по силе противниками, что позволяет для определения победителей обойтись небольшим, по сравнению с круговой системой, числом туров при большом числе участников.

УЕФА планирует новую Лигу чемпионов как проект на девять лет, который должен стартовать в 2024 году и продлиться как минимум до 2033 года. Не исключён вариант, при котором турнир запустят на год раньше. На фоне реформы Лиги чемпионов жертвой могут стать национальные чемпионаты, где придётся сократить число участников до 16 или 18.