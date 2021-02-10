Павлюченко: никогда не называли Хиддинка тренером. Говорили «отец»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о работе под руководством бывшего главного тренера национальной команды Гуса Хиддинка.



«Гуса мы никогда не называли тренером — любили, уважали и говорили «отец». Он настраивал очень просто: «Вы в футболе умеете всё». Результата мы добились во многом благодаря атмосфере в команде, которую создал Гус, за счёт уважения между игроками и тренерским штабом, неформального общения, ведь Гус мог остановить тренировку и рассказать анекдот. Он создавал какую-то семейную атмосферу. И запомнился любовью к капучино и красному вину.



Однажды перед тренировкой, ещё до Евро-2008, я выиграл у него бутылку вина! Вся команда выстроилась на линии штрафной площади: надо было так катнуть мяч, чтобы он остановился на линии. Я победил, и на ужине Гус при всех подарил мне бутылку вина, написал «Для моего таланта» и оставил на ней автограф. Бутылка стоит у меня до сих пор, так и не открывал», — сказал Павлюченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

О чём говорят футболисты. Павлюченко и Кэхилл берут друг у друга интервью про страх и вино Вспоминают худший английский стадион и проходят тест на знание РПЛ.