Промес не попал в заявку «Аякса» на матч с ПСВ. Клуб намерен закрыть сделку со «Спартаком»

Нападающий «Аякса» Квинси Промес, переговоры о возвращении которого ведёт московский «Спартак», может больше не сыграть за амстердамский клуб.
Как сообщает De Telegraaf, главный тренер команды Эрик тен Хаг не включил 29-летнего футболиста в заявку на сегодняшний матч Кубка Нидерландов с ПСВ. Источник уверяет, что такое решение связано с намерением клуба в ближайшее время закрыть сделку по переходу Квинси в «Спартак».
Ранее управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков рассказал о трудностях в переговорах с «Аяксом». В свою очередь владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб сделал предложение и что «мяч на стороне «Аякса».
Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).
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