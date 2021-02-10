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Тим Кэхилл: помню Павлюченко. Большой русский игрок

Тим Кэхилл: помню Павлюченко. Большой русский игрок
Футбол / Англия 0
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Бывший полузащитник «Эвертона» Тим Кэхилл поделился воспоминаниями о выступлении экс-нападающего сборной России Романа Павлюченко за «Тоттенхэм Хотспур».

«Конечно, я помню Романа. Высокий, здоровенный нападающий появился в Англии в 2008 году: корпусом плотно контролировал мяч, мог забить из любой позиции и выйти из любого защитного капкана. Большой русский игрок в одном ряду с Аршавиным, Смертиным и Канчельскисом. Больше всего мне запомнился матч с его «Тоттенхэмом» 6 декабря 2009 года. Роман, правда, не играл, мы закончили 2:2, а я забил в свой день рождения», — сказал Кэхилл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Павлюченко перешёл в «Тоттенхэм» из московского «Спартака» летом 2008 года. Сумма трансфера составила € 17,4 млн. В составе «шпор» Роман провёл 78 матчей и забил 21 гол.

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