Тим Кэхилл: помню Павлюченко. Большой русский игрок

Бывший полузащитник «Эвертона» Тим Кэхилл поделился воспоминаниями о выступлении экс-нападающего сборной России Романа Павлюченко за «Тоттенхэм Хотспур».
«Конечно, я помню Романа. Высокий, здоровенный нападающий появился в Англии в 2008 году: корпусом плотно контролировал мяч, мог забить из любой позиции и выйти из любого защитного капкана. Большой русский игрок в одном ряду с Аршавиным, Смертиным и Канчельскисом. Больше всего мне запомнился матч с его «Тоттенхэмом» 6 декабря 2009 года. Роман, правда, не играл, мы закончили 2:2, а я забил в свой день рождения», — сказал Кэхилл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
Павлюченко перешёл в «Тоттенхэм» из московского «Спартака» летом 2008 года. Сумма трансфера составила € 17,4 млн. В составе «шпор» Роман провёл 78 матчей и забил 21 гол.
- 10 февраля 2021
-
13:00
-
12:54
-
12:53
-
12:35
-
12:25
-
12:23
-
12:15
-
12:13
-
12:04
-
12:00
-
11:48
-
11:29
-
11:10
-
11:08
-
10:47
-
10:30
-
10:09
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:40
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:30
-
07:36
-
06:54
-
06:36
-
04:59
-
04:05
-
03:22
-
02:46
-
02:18
-
01:08