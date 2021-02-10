Тим Кэхилл: помню Павлюченко. Большой русский игрок

Бывший полузащитник «Эвертона» Тим Кэхилл поделился воспоминаниями о выступлении экс-нападающего сборной России Романа Павлюченко за «Тоттенхэм Хотспур».



«Конечно, я помню Романа. Высокий, здоровенный нападающий появился в Англии в 2008 году: корпусом плотно контролировал мяч, мог забить из любой позиции и выйти из любого защитного капкана. Большой русский игрок в одном ряду с Аршавиным, Смертиным и Канчельскисом. Больше всего мне запомнился матч с его «Тоттенхэмом» 6 декабря 2009 года. Роман, правда, не играл, мы закончили 2:2, а я забил в свой день рождения», — сказал Кэхилл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.



Павлюченко перешёл в «Тоттенхэм» из московского «Спартака» летом 2008 года. Сумма трансфера составила € 17,4 млн. В составе «шпор» Роман провёл 78 матчей и забил 21 гол.

О чём говорят футболисты. Павлюченко и Кэхилл берут друг у друга интервью про страх и вино Вспоминают худший английский стадион и проходят тест на знание РПЛ.