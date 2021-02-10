«Отличное отношение к гостям». Ташкентский «Локомотив» — об отмене матча с «Ротором»

Ташкентский «Локомотив» отреагировал на новость об отмене матча с «Ротором». Ранее появилась информация, что поединок отменён из-за качества раздевалок и поля. Встреча не состоится по инициативе клуба из Узбекистана.



«Раздевалка = Метр на метр

Игра = Отменена

Ротор = Волгоград

Отличное отношение к гостям», — написали представители пресс-службы ташкентского «Локомотива» в своём «твиттере».



Волгоградский клуб по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35). «Ротор» возобновит чемпионат гостевым матчем с «Тамбовом» 26 февраля.

Матч «Ротора» и ташкентского «Локомотива» отменён из-за качества раздевалок и поля