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На третий сбор московского «Динамо» отправились 28 футболистов

На третий сбор московского «Динамо» отправились 28 футболистов
Футбол / РПЛ 0
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Футболисты московского «Динамо» вылетели из Москвы в Турцию, где пройдёт заключительный зимний сбор команды. Коллектив отправился в Белек в составе 28 футболистов:

Вратари: Иван Будачёв, Игорь Лещук, Антон Шунин;

Защитники: Гильермо Варела, Роман Евгеньев, Александр Кутицкий, Роман Нойштедтер, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Заурбек Плиев, Дмитрий Скопинцев, Сергей Слепов;

Полузащитники: Арсен Захарян, Шарль Каборе, Владислав Карапузов, Даниил Лесовой, Данил Липовой, Никола Моро, Владимир Москвичёв, Антон Терехов, Даниил Фомин, Себастиан Шиманьски, Игорь Школик;

Нападающие: Вячеслав Грулёв, Сильвестр Игбун, Николай Комличенко, Клинтон Н’Жье, Константин Тюкавин.

Динамовцы будут готовиться в Белеке до 18 февраля. На сборе запланированы две контрольные встречи — с «Сочи» и казахстанским клубом «Ордабасы». По решению тренерского штаба игры пройдут в закрытом формате, сообщает пресс-служба «Динамо».

«Динамо» в один день сыграет с «Сочи» и казахстанской командой
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