На третий сбор московского «Динамо» отправились 28 футболистов

Футболисты московского «Динамо» вылетели из Москвы в Турцию, где пройдёт заключительный зимний сбор команды. Коллектив отправился в Белек в составе 28 футболистов:
Вратари: Иван Будачёв, Игорь Лещук, Антон Шунин;
Защитники: Гильермо Варела, Роман Евгеньев, Александр Кутицкий, Роман Нойштедтер, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Заурбек Плиев, Дмитрий Скопинцев, Сергей Слепов;
Полузащитники: Арсен Захарян, Шарль Каборе, Владислав Карапузов, Даниил Лесовой, Данил Липовой, Никола Моро, Владимир Москвичёв, Антон Терехов, Даниил Фомин, Себастиан Шиманьски, Игорь Школик;
Нападающие: Вячеслав Грулёв, Сильвестр Игбун, Николай Комличенко, Клинтон Н’Жье, Константин Тюкавин.
Динамовцы будут готовиться в Белеке до 18 февраля. На сборе запланированы две контрольные встречи — с «Сочи» и казахстанским клубом «Ордабасы». По решению тренерского штаба игры пройдут в закрытом формате, сообщает пресс-служба «Динамо».
- 10 февраля 2021
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