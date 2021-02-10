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УЕФА определился с местом проведения матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси»

УЕФА определился с местом проведения матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси»
Футбол / Лига чемпионов 0
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Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси» состоится в Бухаресте, сообщает официальный сайт мадридского клуба. Встречу примет «Национальный стадион», расположенный в столице Румынии.

По информации источника, встреча, которая намечена на 23 февраля, перенесена из Мадрида в Бухарест в связи с ограничениями поездок между Испанией и Великобританией из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ответная встреча состоится 17 марта.

Ранее УЕФА объявил, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште 16 февраля. Напомним, немецкое правительство запретило въезд всем прибывшим из районов, затронутых мутациями COVID-19, по крайней мере до 17 февраля, за исключением граждан Германии или людей, имеющих вид на жительство в ФРГ. Запрет вступил в силу 30 января.

УЕФА определился с местом проведения матча ЛЧ «Лейпциг» — «Ливерпуль»
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