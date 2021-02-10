Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Семак: Дзюбе и Лунёву нужно больше времени. Их состояние после паузы не будет оптимальным

Семак: Дзюбе и Лунёву нужно больше времени. Их состояние после паузы не будет оптимальным
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии вратаря Андрея Лунёва и нападающего Артёма Дзюбы, присоединившихся к команде на сборах с запозданием из-за заражения коронавирусом.

«Дзюба и Лунёв пока не догнали остальных. Чтобы войти в оптимальное состояние, нужно больше времени. Оно ещё есть, в первой игре состояние не будет оптимальным, но это наверстается.

Жирков чувствует себя хорошо, тренируется, играет. Психологически ему сложнее начинать, чем другим, но тренируется практически лучше всех. Его качества позволяют ему в этом возрасте выглядеть хорошо. Нужно не только быстро бегать, но и быстро думать. Юре нужно больше времени для отдыха. Он может больше играть, но тогда КПД будет меньше», — приводятся слова Семака на сайте телеканала «Матч».

«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.

Проблемы с Дзюбой и как дела у родителей в Луганске? Большое интервью с Семаком
Где успокаивается в Санкт-Петербурге и что думает, читая про отставку.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021