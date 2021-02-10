Бывший генсек РФС – о новом формате ЛЧ: российские клубы могут оказаться на обочине

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв прокомментировал информацию о возможном изменении формата Лиги чемпионов.



«Катализатором такого решения выступила потенциальная угроза создания Суперлиги, где хотели собрать лучшие команды с лучшими рекламными контрактами. Это первый момент. Второе – в УЕФА на примере Лиги наций опробовали концептуальный подход, собирая равные по силе команды. Для зрителей интереснее смотреть «Бавария» – «Барселона», чем «Бавария» – «Дюделанж». Поэтому здесь также сходятся спортивный и коммерческий компоненты. Швейцарская система в принципе хорошо подходит и уместна. Это поднимет интерес к турниру. Понятно, что есть риски для российских клубов. Но мы за последние 10 лет редко выходили из группы. И в рамках новой организации и формата мы можем оказаться на обочине.



В УЕФА тоже сталкиваются с проблемой, как интересы элитных клубов согласовать с интересами основной массы участников. Но так как всё решают коммерческие интересы, то УЕФА найдёт убедительные аргументы, чтобы формат принять. Средним клубам будут отчисления, чтобы их коммерческие интересы не пострадали. В УЕФА хорошие маркетологи и финансисты, которые смогут подготовить экономическую модель, которая удовлетворит всех.



Возможно, какая-то торговля и будет, но УЕФА работает достаточно централизованно. Они подобные решения обсуждают и прорабатывают системно и долго. Так что это не какой-то сюрприз, а подготовленная модель», — цитирует Воробьёва «РБ-Спорт».

Все ассоциации УЕФА согласны с новым форматом Лиги чемпионов