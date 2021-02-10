Сергей Семак: хотелось бы уехать тренировать в Европу, в топовый чемпионат

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о желании попробовать свои силы за границей.
«Хотелось бы уехать тренировать в Европу, попробовать себя там в будущем. В какую страну? Любую из тех, которые являются лидерами в мире футбола, где есть топовые чемпионаты, — Франция, Италия, Испания, Англия, Германия. Там любому тренеру или игроку будет интересно», — приводятся слова Семака на сайте телеканала «Матч».
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году, а до этого тренировал «Уфу». Также он входил в штаб сине-бело-голубых и сборной России. Под руководством специалиста санкт-петербургская команда дважды стала чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны.
«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.
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