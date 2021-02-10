«Рад вернуться в семью». Массимо Каррера — о назначении тренером «Бари»

Новый главный тренер «Бари» Массимо Каррера, известный в России по работе в московском «Спартаке», посвятил пост в «Инстаграме» своему назначению.



Итальянский специалист опубликовал фотографию с шарфом клуба и сопроводил её следующей подписью: «Рад вернуться в семью».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В этот период красно-белые завоевали титул чемпионов России, а также выиграли национальный Суперкубок. После ухода из московского клуба Массимо работал в греческом АЕК. В декабре прошлого года итальянец покинул команду.



Напомним, Каррера защищал цвета «Бари» в бытность футболистом с 1986 по 1991 год, после чего ушёл на повышение и играл за «Ювентус» и другие клубы. В настоящее время «Бари» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии C.