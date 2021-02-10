У Юргена Клоппа умерла мать. Он не смог посетить похороны из-за антиковидных ограничений

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп понёс потерю в семье, сообщает schwarzwaelder-bote.de.



В возрасте 81 года из жизни ушла мать немецкого специалиста, Элизабет Клопп. Наставник мерсисайдцев не смог прилететь на похороны из-за антикоронавирусных ограничений.



Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством красные выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также спустя 30 лет стали чемпионами Англии. В настоящее время мерсисайдцы с 40 очками после 23 туров занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая «Лестер Сити» (43), «Манчестер Юнайтед» (45) и «Манчестер Сити» (50).



До назначения в «Ливерпуль» Клопп тренировал дортмундскую «Боруссию» и «Майнц-05», за который выступал в бытность футболистом.

Юрген Клопп обратился к болельщикам «Ливерпуля» после поражения в матче с «Манчестер Сити»