Футболистка Меган Рапино и баскетболистка Сью Бёрд снялись топлес. Фото
Американская футболистка 35-летняя Меган Рапино снялась в смелой фотосессии вместе со своей невестой, баскетболисткой женской НБА 40-летней Сью Бёрд. Спортсменки начали встречаться в 2016 году, а в октябре прошлого года объявили о помолвке.
Фотосессию подготовили для журнала GQ в рамках темы «Современные влюблённые». Чёрно-белые снимки Рапино опубликовала на своей странице в «Инстаграме». На двух фотографиях влюблённые обнимались без нижнего белья.
Меган Рапино выступает за национальную команду США с 2006 года. Олимпийская чемпионка (2012), двукратная чемпионка мира (2015, 2019). Сью Бёрд — четырёхкратная олимпийская чемпионка (2004, 2008, 2012, 2016), чемпионка мира по баскетболу (2002, 2010, 2014, 2018) в составе сборной США.
Рапино обручилась с экс-баскетболисткой УГМК Бёрд
Рекомендуем вам
- 10 февраля 2021
-
17:31
-
17:30
-
17:19
-
17:14
-
17:01
-
16:54
-
16:49
-
16:43
-
16:36
-
16:19
-
16:17
-
16:16
-
15:59
-
15:56
-
15:23
-
15:19
-
15:05
-
14:54
-
14:39
-
14:10
-
13:52
-
13:42
-
13:42
-
13:29
-
13:17
-
13:00
-
12:54
-
12:53
-
12:35
-
12:25
-
12:23
-
12:15
-
12:13
-
12:04
-
12:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам