Футболистка Меган Рапино и баскетболистка Сью Бёрд снялись топлес. Фото

Американская футболистка 35-летняя Меган Рапино снялась в смелой фотосессии вместе со своей невестой, баскетболисткой женской НБА 40-летней Сью Бёрд. Спортсменки начали встречаться в 2016 году, а в октябре прошлого года объявили о помолвке.



Фотосессию подготовили для журнала GQ в рамках темы «Современные влюблённые». Чёрно-белые снимки Рапино опубликовала на своей странице в «Инстаграме». На двух фотографиях влюблённые обнимались без нижнего белья.

Меган Рапино выступает за национальную команду США с 2006 года. Олимпийская чемпионка (2012), двукратная чемпионка мира (2015, 2019). Сью Бёрд — четырёхкратная олимпийская чемпионка (2004, 2008, 2012, 2016), чемпионка мира по баскетболу (2002, 2010, 2014, 2018) в составе сборной США.